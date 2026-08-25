Guiu, il Chelsea spara alto: richieste considerate elevate dal Napoli

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La richiesta di partenza sarebbe di 25 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Il Napoli continua a valutare Marc Guiu come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Il giovane attaccante del Chelsea resta uno dei profili presenti nella lista del club azzurro per gli ultimi giorni di mercato, ma al momento le condizioni economiche poste dai Blues rendono l'operazione tutt'altro che semplice. L'interesse del Napoli per il classe 2006 era già stato confermato nei giorni scorsi.

Guiu, le richieste del Chelsea

A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il Chelsea, almeno per il momento, sia orientato a prendere in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo. La richiesta di partenza sarebbe di 25 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Cifre considerate elevate dal Napoli, che proverà eventualmente a trattare con il club londinese per abbassare il prezzo e rendere l'operazione più sostenibile. Guiu, intanto, può contare anche su alcune richieste provenienti dalla Spagna, ma nessuno dei club interessati sarebbe disposto, allo stato attuale, ad arrivare alle condizioni economiche fissate dal Chelsea.