“Si prepara a salutare il Napoli con il cuore spezzato”: Mazzocchi al passo d'addio

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Pasquale Mazzocchi sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli

Pasquale Mazzocchi sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli: “Si prepara a salutare il Napoli. A malincuore, anzi con il cuore spezzato” scrive oggi il Corriere dello Sport. Gli scenari sono cambiati rapidamente rispetto a qualche tempo fa, quando sembrava possibile immaginare una lunga permanenza in azzurro: “Si parlava di rinnovo e di un futuro da bandiera, e invece mercato aperto”. Mazzocchi, napoletano e profondamente legato alla squadra, ha collezionato 54 presenze in tutte le competizioni dal suo arrivo nel gennaio 2024, conquistando anche lo scudetto e la Supercoppa italiana.

Mazzocchi, addio possibile al Napoli

A incidere sulla situazione sarebbero state anche alcune riflessioni maturate dopo l’arrivo di Favasuli, oltre alla scadenza del contratto nel 2027. Il laterale non sarebbe particolarmente entusiasta dell’ipotesi di lasciare Napoli: “L’idea non piace per niente. Non è convinto, non vorrebbe”, sottolinea il quotidiano. La strada, però, sembra portare verso la separazione e il mercato intorno al giocatore si è già acceso. “Sulle sue tracce, in questa fase, ci sono già un bel po’ di club: Cagliari, Sassuolo, Lecce, Frosinone, Verona”