Finalmente è sbocciato a Neres: ora Conte non lo toglie più e Ancelotti ci riflette
A Cremona l’attesa è tutta per David Neres, protagonista assoluto della Supercoppa e simbolo della versione più efficace del Napoli di Antonio Conte. Più ancora di Højlund, il brasiliano è l’uomo nuovo di una squadra che ha trovato equilibrio e fantasia, e che ora si affida al suo talento per dare continuità. Il Corriere dello Sport ne celebra l’esplosione: “David Neres è il volto del momento: freccia, mago, fantasia. A Riyadh ha segnato tre gol, impreziosendo le partite con lampi di pura classe brasiliana e ferocia ‘made in Conte’”.
Lasciati alle spalle i problemi fisici, Neres ha trovato continuità e una dimensione tattica ideale per esprimere un talento “difficile da quantificare”. Tanto da riaprire, a 28 anni, anche il discorso Nazionale: la Seleção di Carlo Ancelotti torna a essere un obiettivo concreto. Napoli se lo gode, e a Cremona si aspetta ancora magia.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
