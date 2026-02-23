Follia Chiffi, Cds: "Scusi, chi ha fatto fallo?"

"Scusi, chi ha fatto fallo?". Con questo titolo ironico il Corriere dello Sport analizza la 'follia' arbitrale di Chiffi durante Atalanta-Napoli con il gol regolare di Gutierrez cancellato e la partita che prende un’altra direzione. Quando, al termine di una sfida tra due delle migliori squadre del campionato, a prendersi la scena è la terna arbitrale, significa che qualcosa non ha funzionato.

Questa volta a pagare è stato il Napoli, ma non è un caso isolato. Ogni settimana si registra un episodio discusso: una decisione sbagliata, un intervento del Var che divide, un errore evidente o una polemica che alimenta la sensazione di urgenza. Serve intervenire, e farlo in fretta, per tutelare la regolarità della Serie A e la qualità di un calcio italiano che appare sempre più in affanno mentre altrove si studiano correttivi, come un ipotetico Var del Var.

A incidere in modo determinante sulla gara è stato Daniele Chiffi di Padova. Scontro diretto per l’Europa: al primo minuto della ripresa il Napoli aveva trovato il 2-0 con Gutierrez, poi annullato per un presunto fallo di Hojlund su Hien che il quotidiano giudica come inesistente.