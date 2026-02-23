Pistocchi non ci sta: "Stesso contatto su rigore e 2-0, Chiffi non poteva annullare!"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato duramente gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli: "Se il metro arbitrale di Chiffi fosse stato lo stesso, nessuno avrebbe niente da dire: ma se la scelta è non assegnare il calcio di rigore per il contatto Hien-Hoijlund - secondo me giudica lo scontro un contatto di gioco - non può poi annullare il gol di Gutierrez per un contatto di gioco Hien-Hoijlund. Il metro arbitrale, sempre la stessa storia. Dal 1998 non è mai cambiato niente".

Questa invece la lettura del direttore sportivo Giovanni Manna, che nel post-partita a DAZN ha protestato duramente: "Incommentabile il gol annullato a Gutierrez. Non capisco come si faccia a fischiare e per me non c'è stato manco un controllo del Var perché subito il gioco è ripreso. Dov'è il fallo qua? Il Var cosa ci sta a fare? Perché non lo riguarda? Lo ha chiamato sul rigore, perché qua no? Noi siamo buoni e cari, già a Torino c'era un rigore, col Verona abbiamo avuto problemi, ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro, quello che è giusto. Questo non è calcio. Non ho altre parole, è una vergogna. Il fallo lo ha visto solo Chiffi, non c'è nulla, ma il Var dov'è? Hien si butta giù da solo. Magari perdiamo 3-2, ma almeno dateci il secondo gol. Dopo una gara di questo spessore a Bergamo viene annullato un gol del genere è un paradosso. Siamo stanchi, basta. Io dagli spalti pensavo che la palla fosse uscita perché non c'è fallo. Non è una questione soggettiva, non è niente, altrimenti facciamo la figura dei cogl*oni e non ci piace".