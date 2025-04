Ufficiale FORMAZIONI - Conte conferma il 4-3-3: torna Meret, ci sono Mazzocchi e Gilmour

Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara del Maradona tra Napoli ed Empoli, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Per gli azzurri, mister Conte conferma il 4-3-3: torna Meret tra i pali, al centro della difesa ticca Juan Jesus a sostituire Buongiorno, out per infortunio. Ci sono poi Mazzocchi e Gilmour al posto degli squalificati Di Lorenzo e Anguissa. In attacco ancora il tridente Politano-Lukaku-Neres.

Nei toscani, il tecnico D'Aversa nel suo 3-4-2-1 dà fiducia ancora a Marianucci in difesa, attenzionato proprio dal club partenopeo; insieme a lui e Goglichidze, è recuperato Viti. Nei quattro di centrocampo, Gyasi e Pezzella larghi con l'ex Grassi e Henderson in mezzo. In attacco giocano Fazzini e Cacace a supporto di Esposito.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Raspadori, Hasa, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa