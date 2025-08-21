Sprint per Elmas, Cds: "Anche oggi contatti col Lipsia per chiudere, le cifre"

Il Napoli accelera per Eljif Elmas, scelto come esterno jolly per completare l’attacco aspettando il sostituto di Lukaku. Un’idea che ora diventa offerta ufficiale per convincere il Lipsia a cederlo in tempi rapidi: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni. Una mossa decisa dopo aver già strappato in pochi secondi il sì del giocatore che dopo aver saputo dell’interesse del Napoli aveva messo in stand-by ogni altra proposta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Lipsia quando trattava con il Torino spingeva per la cessione a titolo definitivo - e tale richiesta sarebbe ancora attuale - ma ora il tempo stringe, Elmas è ormai fuori dal progetto come visto dalle prime partite ufficiali e il Napoli ha presentato una proposta che potrebbe far vacillare il club tedesco. Contatti vivi ieri, con le due società che anche oggi si confronteranno per trovare quanto prima l’intesa partendo da posizioni diverse ma con la necessità e la voglia di avvicinarsi.