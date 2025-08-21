Ultim'ora Hojlund, il Napoli non esclude l’obbligo! Sky: “Cambio formula pur di chiudere!”

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l’infortunio di Romelu Lukaku e il nome in cima alla lista resta quello di Rasmus Højlund. Il danese, classe 2003 ed ex Atalanta, è considerato la priorità assoluta per il reparto offensivo: i contatti con il Manchester United proseguono e il club azzurro è disposto a modificare la formula dell’operazione pur di arrivare al giocatore.

L’ipotesi più concreta è quella di un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che potrebbe convincere l’attaccante, riferisce Sky Sport. Højlund è dunque il primo obiettivo individuato da Antonio Conte per rinforzare l’attacco, ma non è l’unico nome sul tavolo. Nella lista del Napoli figurano infatti anche Artem Dovbyk della Roma e Nicolas Jackson del Chelsea.