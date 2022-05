FORMAZIONI UFFICIALI – Nessuna sorpresa: Spalletti conferma gli undici di Torino

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, ultima gara casalinga della stagione e ultima in maglia azzurra al Maradona per Lorenzo Insigne.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, ultima gara casalinga della stagione e ultima in maglia azzurra al Maradona per Lorenzo Insigne. Spalletti conferma il 4-2-3-1 con tra i pali ancora Ospina e la solita linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana confermata la coppia Anguissa-Fabian. Davanti Lozano, Mertens e Insigne dietro a Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin