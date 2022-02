FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti cambia modulo: 3-4-1-2 con Mertens e Petagna, out Fabian e Osimhen

E' di nuovo emergenza in casa Napoli. Out Lozano, Lobotka, Politano, Anguissa, Tuanzebe ed Insigne, ma bisogna gestire anche la fatica di Fabian e Osimhen per evitare altri infortuni. C'era grande attesa per le scelte di Luciano Spalletti per la sfida con il Cagliari e adesso sono ufficiali. Il cambio modulo c'è: si passa alla difesa a tre, con Juan Jesus insieme a Koulibaly e Rrahmani; in mediana Zielinski scala accanto a Demme, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Out sia Osimhen che Fabian, spazio a Elmas con Mertens e Petagna nel 3-4-2-1 della formazione azzurra. In casa Cagliari Mazzarri recupera Lovato in difesa con Altare e Goldaniga, out Obert.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All: Mazzarri

NAPOLI (3-4-1-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas; Mertens, Petagna. All: Spalletti.