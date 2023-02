FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma la difesa di Reggio, in attacco torna Lozano dal 1’

Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli, ottavo d’andata di Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli, ottavo d’andata di Champions League. Il Napoli scenderà in campo con il solito 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui i centrali Rrahmani e Kim- Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, che vince il ballottaggio con Mario Rui. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna Lozano dal 1’, con la coppia d’oro Osimhen e Kvaratskhelia che completa il tridente azzurro.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner