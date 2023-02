FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti non cambia: confermati gli undici delle ultime gare

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Cremonese, posticipo della 22ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Cremonese, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Spalletti conferma tutti gli undici delle ultime gare, nessun cambio quindi in difesa, centrocampo e attacco. Confermati dunque Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim al centro della difesa. In mezzo al campo Lobotka in cabina di regia con Anguissa e Zielinski mezzali. In attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano, completano il reparto Osimhen e Kvaratskhelia, nel giorno del suo compleanno.