Clamorosa rivelazione della Gazzetta: "ADL vuole chiudere per Chiesa, affare in fase molto avanzata"

Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno spingendo sull’acceleratore anche con i dirigenti del Liverpool per definire i dettagli del ritorno in Italia di Federico Chiesa. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E questo dialogo mette facilmente tutti d’accordo, visto che la scorsa estate la Juve lo ha ceduto ai Reds per appena 12 milioni di euro, pagamento quadriennale. Il Napoli ha già fatto la sua proposta per un prestito con diritto di riscatto, mentre da Liverpool si insiste per un obbligo. Le consuete schermaglie del periodo, in attesa di arrivare ad una definizione inevitabile.

Perché il giocatore è entusiasta di ritrovare la Serie A con un posto da titolare in Champions League e con la prospettiva concreta di riconquistare una maglia in Nazionale dopo un’annata da comparsa nella rosa di Slot. Anche il suo contratto da 4,5 milioni netti non è un problema. Insomma, l’affare è in fase molto avanzata. Ancor più di quanto si possa dire per l’operazione di De Bruyne".