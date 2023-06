FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie l'ultimo 11 dell'anno! Ci sono Osi e Kvara, novità in difesa

Ufficiale la formazione del Napoli per l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria

Ufficiale la formazione del Napoli per l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria. C'è Ostigard a sostituire lo squalificato Kim e gioca Elmas a destra in attacco. Negli ospiti parte titolare l'ex Quagliarella per l'ultima in Serie A proprio al Maradona.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-5-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Paoletti, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella