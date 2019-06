FOTO TN - San Paolo, montato il primo maxischermo di ultima generazione

È cominciato il montaggio dei maxischermi al San Paolo: si tratta di due maxi Ledwall di ultima generazione da oltre 120 metri quadrati ciascuno ad alta risoluzione grafica e tecnologia HDLS, predisposti per rispettare tutte le normative, perfettamente visibili alla luce solare. Quindici metri di base per nove di altezza e posizionati tra distinti e tribuna. In esclusiva ecco la foto del primo maxischermo montato: