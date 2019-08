FOTO-VIDEO - "Nuova casa a Milano", Wanda e Icardi mostrano i lavori e sfidano così l'Inter

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora avvolto da una scura nube di mistero. La possibilità di partire, con Napoli e Juventus in prima fila, oppure restare all'Inter senza, però, far parte del progetto di Antonio Conte. Il tutto condito da un muro contro muro tra il bomber argentino ed il club nerazzurro: sui social, infatti, sono apparse delle foto pubblicate sia dallo stesso Icardi ma anche dalla compagna/agente Wanda Nara, che mostrano i lavori in via di svolgimento della nuova casa di Milano. Sembra chiaro, dunque, che la volontà del ragazzo sia sempre più netta: restare all'Inter a qualunque costo.