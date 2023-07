FOTOGALLERY - Nuove maglie in vendita, sito web subito preso d’assalto: info, prezzi e dove acquistarle

Sono in vendita le nuove maglie ufficiali del Napoli per la stagione 2023-24.

Sono in vendita le nuove maglie ufficiali del Napoli per la stagione 2023-24. Dopo la presentazione di oggi pomeriggio a bordo della nave da crociera Msc World Europa, è ora possibile acquistarle su store.sscnapoli.it e sul nuovo Brand Store SSC Napoli all’interno del portale ebay.it. Appena è partita la vendita il sito web è subito stato preso d’assalto da tantissimi tifosi. La maglia Home e quella Away hanno un costo di 130 euro.

La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.