Futuro Raspadori, Conte e quelle parole che rappresentano un indizio

Che futuro per Giacomo Raspadori, eroe nella sfida vinta contro il Venezia? L'edizione odierna di Repubblica sottolinea le parole di Conte sul problema a fare gol del suo Napoli, individuando nel classe 2000 uno dei possibili antidoti: "Una soluzione potrebbe essere proprio Giacomo Raspadori. L'istinto dell'attaccante in area ce l'ha sempre avuto, Conte gli sta ritagliando addosso una posizione diversa per ovviare alla mancanza di una mezz'ala di qualità, merce preziosa in gare bloccate come quelle con il Venezia:

«Sta facendo un po' l'interno di centrocampo e un po' il trequartista. Può darci tanto in questa posizione. Lavoriamo molto su questo aspetto». Parole che sembrano allontanare la cessione di Jack, da tempo nel mirino di Juventus e Roma. Conte si è già espresso in tempi non sospetti sull'argomento: preferisce tenersi i giocatori forti e Raspadori rientra in questa categoria".