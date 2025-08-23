Oriali a Dazn: "Scudetto? C'è una sola favorita! De Bruyne spettacolare. La punta..."

"Nuovo attaccante, che caratteristiche avrà? Non posso darti una risposta, c'è gente che si occupa di mercato come il ds. La sua assenza però può essere sopperita, quella di Romelu no (ride, ndr). Ci spiace, è decisivo, determinante, è un grande riferimento per tutti, sostituirlo non sarà certo facile ma la società farà tutto il possibile per riuscirci".

Così Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, a Dazn prima della sfida col Sassuolo: "De Bruyne? Non l'avevo mai visto da vicino. L'ho sempre ritenuto uno dei più forti del mondo, ma da vicino anche solo per come si allena è uno spettacolo. Ha idee e visione di gioco che sono oltre, a volte non le capiamo neanche noi. E' di un altro livello. Scudetto? L'Inter è superiore a tutte le altre, il nostro obiettivo è crescere e migliorarci restando in Champions League".