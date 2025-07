Galatasaray-Osimhen, firme in arrivo! Ritardo dovuto ai contratti molto dettagliati

Finalmente la telenovela dell'estate sta per per finire: Victor Osimhen sta per trasferirsi a titolo definitivo dal Napoli al Galatasaray. Le ultime sulla trattative le riferisce sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Sono le ore delle firme di Victor Osimhen con il Galatasaray, quindi si stanno completando tutti i dettagli burocratici. C’è voluto un bel po', perché ovviamente è un'operazione molto complessa. Una delle più difficili dal punto di vista proprio tecnico, che tra l'altro coinvolge due club che dal punto di vista dei contratti sono anche molto dettagliati come il Napoli e il Galatasaray. Quindi si sta arrivando la parte delle firme.

Adesso chi spera di essere liberato e poter partire è Alvaro Morata, che continua a sperare di poter andare al Como. Aspetta un via libera da Galatasaray che fino a questo momento ancora non è arrivato. La promessa è sempre stata quella di liberarlo una volta sbloccata l'operazione Osimhen. Quindi aspettiamo dopo queste firme le comunicazioni tra il Galatasaray e Morata, ma in questo momento lo spagnolo sta ancora aspettando un ok del Galatasaray per poter rientrare in Italia, salutare il Milan e firmare con il Como”.