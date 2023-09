Garcia a Dazn: "La strada è giusta! Primo gol preparato, bravo lo staff. Su Osimhen..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato al termine del match vinto 0-4 contro il Lecce ai microfoni di DAZN. "Partita gestita bene, volevamo partire forte e fare gol nel primo quarto d’ora, sono contento che sia arrivato da una punizione laterale, il mio staff ha individuato bene come segnare. Sono contento che abbia segnato Ostigard, un giocatore con l’anima collettiva, sta facendo bene. Abbiamo gestito bene il gruppo, Osimhen è entrato con freschezza ed ha fatto un gol importante. Non abbiamo preso gol, vedremo se siamo tornati nella top 4, ma non importa, importava che vincessimo. Abbiamo imparato la lezione di Genova".

Insieme ad Ostigard, anche Natan ha fatto un'ottima partita. "Natan è arrivato tardi, anche Lindstrom, abbiamo lavorato tanto. Ha capito la filosofia di gioco e sta prendendo fiducia. Si è inserito bene, è intelligente e capisce bene gli schemi".

Il Napoli sta tornando a far punti con continuità. "Abbiamo iniziato bene la stagione, poi abbiamo perso con la Lazio dove non meritavamo di perdere. Tutti stanno tornando al loro miglior livello, da tre partite sono tornati in alto e aiuta tanto la squadra a trovare continuità. Abbiamo perso qualche punto per strada ma siamo sulla strada giusta".

Zielinski cosa dà a questo Napoli? "Ti accorgi dell’importanza di un giocatore quando non c’è. Quando c’è sa fare tante cose in campo, vede e che realizza tecnicamente più veloce degli altri, gioca di precisione e di prima".