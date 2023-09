Garcia come Ancelotti? Anche 4 anni fa ADL fece tweet di complimenti e poi lo esonerò

Anche quattro anni fa il patron azzurro scrisse "bravi tutti" in riferimento a squadra e allenatore, ma perchè questo parallelismo?

"Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori" scrisse Aurelio De Laurentiis in un tweet datato 27 novembre 2019 dopo un pareggio ad Anfield. Un tweet che ricorda molto nella forma quello post Bologna. Anche quattro anni fa il patron azzurro scrisse "bravi tutti" in riferimento a squadra e allenatore, ma perchè questo parallelismo?

Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 27, 2019

Questo per dire che il tweet di ieri ha valore relativo. Oggi Garcia è blindato ma solo i risultati lo salveranno. E a Bologna il risultato non c'è stato. D'altronde anche le quote prevedono l'esonero: si dimezzano ogni settimana e quindi per gli analisti si tratta di una possibilità sempre più concreta