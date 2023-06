Garcia sorpresa? No, ADL aveva già lanciato tre indizi

Rudi Garcia per qualcuno è stata una vera e propria sorpresa, per altri un allenatore che poteva sedersi sulla panchina del Napoli

Rudi Garcia per qualcuno è stata una vera e propria sorpresa, per altri un allenatore che poteva sedersi sulla panchina del Napoli. D’altronde De Laurentiis qualche indizio nel corso delle ultime interviste lo aveva dato. A margine della presentazione del ritiro a Castel di Sangro, il presidente del Napoli aveva parlato di un tecnico senza clausola, libero e che avesse come impronta tattica il 4-3-3 e la linea di difesa e di pressione alta tra quelli nell’elenco dei 40 candidati.

A pensarci bene, Garcia rispettava da sempre tutti questi parametri: era fermo dopo l’esperienza negli Emirati, all'Al-Nassr, e nel corso della sua carriera ha sempre o quasi utilizzato la difesa a quattro con gli esterni offensivi protagonisti del suo calcio che è sempre stato propositivo sin dalle esperienze con Lille e Roma. Senza dimenticare che Rudi Garcia si era già incontrato a Roma con De Laurentiis. Ecco perché si tratta di una sorpresa solamente relativa