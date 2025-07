Ndoye vuole il Napoli! Tmw: il Bologna è già stato informato dal giocatore

Dan Ndoye vuole giocare nel Napoli. Come scrive Tmw, è vero che non è mai stata chiesta una cessione, ma il Bologna è stato informato dell'idea di Ndoye di giocare a un livello più alto, per un club più importante. D'altro canto lo aveva detto dal ritiro della Svizzera, oltre un mese fa, aprendo a un addio. “Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Napoli? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella". Infatti Conte continua a pensarlo come primo obiettivo, ma ora il Bologna alza il muro. Probabilmente il prezzo che i rossoblù considereranno è di circa 40 milioni più bonus, oppure il cartellino di Zanoli, giocatore che piace, e molto, a Vincenzo Italiano.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.