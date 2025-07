Osimhen, l’amico-giornalista: “ADL contro Victor! Sta facendo come l’anno scorso col PSG!

Secondo Buchi Laba, giornalista e amico di Osimhen, il Napoli ha rifiutato la quarta offerta del Galatasaray e ha rilanciato con richiesta di percentuale su futura rivendita e aumento della cifra: condizioni queste al momento rifiutate dal club turco. Osi ha chiarito di volere solo il Galatasaray che ora riflette se fare o meno una nuova offerta al Napoli. Insomma, trattativa tutt'altro che sbloccata e affare ancora distante dalla conclusione.

Il giornalista su X ha aggiunto un suo pensiero: "Il Napoli ha permesso a Khvicha Kvaratskhelia di trasferirsi al PSG senza stress e ora sta ripetendo quello che ha fatto la scorsa stagione con Victor Osimhen. Il presidente del Napoli aveva deluso gli stessi proprietari del PSG. L'accordo era fatto e lui avrebbe dovuto recarsi in Francia per le visite mediche, ma poi ha cambiato le carte in tavola. Non si tratta dei club interessati, ma di lui. Lui è il proprietario del Napoli", si legge. Intanto, dalla Francia, hanno rilanciato anche il nome del Psg in corsa per Osi. Secondo L’Equipe, il ds parigino Campos avrebbe contattato gli agenti del giocatore per informarsi sulla situazione.