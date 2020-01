Gattuso ha fatto fuori l'unico azzurro che portava punti

Fanno tanto discutere le recenti scelte da parte del tecnico Rino Gattuso. Il mister azzurro nelle ultime settimane sta preferendo il portiere David Ospina al giovane Meret, uno dei pochi a salvarsi in questa stagione filo-drammatica del Napoli. Gattuso ha sempre dichiarato che l'estremo difensore friulano è un patrimonio della società, ma al momento Ospina è un pizzico più pronto per l'esperienza, la personalità e, soprattutto, la sua capacità di saper giocare coi piedi.

OSPINA - Il colombiano è stato protagonista in negativo nell'incredibile gara persa all'Olimpico contro la Lazio proprio per mezzo di quel volere di Gattuso di far partire l'azione proprio dal portiere. Anche contro la Fiorentina, il colombiano non è stato sempre perfetto, dimostrando di non garantire mai la giusta affidabilità all'intera retroguardia azzurra.

PERSA L'UNICA CERTEZZA - Non è un caso che nell'ultima vittoria in casa Meret fu il migliore in campo: 2-0 al Verona. Il portiere friulano ha dato punti importanti altrimenti il Napoli ora sarebbe in piena lotta salvezza. Meret è l'unico azzurro nella top20 del campionato per medie voto, segno evidente di quanto di buono ha fatto l'estremo difensore in questa sciagurata stagione. Meret è un patrimonio del Napoli e del calcio italiano: Gattuso dovrà tornare a puntarci senza palesare il minimo dubbio.