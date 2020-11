Gattuso ha spiegato qual è il vero problema del Napoli

Rino Gattuso era particolarmente arrabbiato al termine della partita contro il Milan. L'allenatore del Napoli era deluso dai suoi e lo ha detto senza mezzi termini durante la sua intervista a Sky: "Ho capito cosa non va e non è un caso che stecchiamo le partite importanti. Dobbiamo giocare più seriamente, stare sul pezzo: è questo il problema. Non bisogna pensare che perdiamo per sfortuna. Ci manca qualcosa. Dobbiamo arrivare alle partite con occhi diversi, invece pensiamo basti la tecnica. Dato che la guido io, questa squadra, sono io il colpevole. Sto battendo da tanti mesi su questa roba qua, sono qui da quasi un anno. Il gol subito può starci, ma vedo atteggiamenti che non mi piacciono e che mi fanno stare male. Lavoriamo per migliorare".

Parole forti da parte del tecnico azzurro che evidentemente ha messo nel mirino l'atteggiamento di qualche calciatore durante la partita. Per Gattuso, non sono gli errori tecnici a pesare ma tutto il resto. Ha parlato in modo chiaro ma, ovviamente, non ha fatto nomi. Semplicemente, ha lanciato un messaggio allo spogliatio. Come a dire: chi vuol capire, capisca...