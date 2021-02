Gattuso torna alla linea a 4: rilancia Ghoulam ed a sorpresa Rrahmani non esce più

Verrà accantonata la difesa a 3 vista nel primo tempo col Granada. Per la sfida al Benevento Gattuso tornerà a 4, avendo a disposizione Mario Rui e Ghoulam a sinistra ed anche di nuovo Hysaj a destra. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbe esserci un posto da titolare per la vera sorpresa dell'ultima gara, Faouzi Ghoulam. Oggi sarà la giornata delle prove generali, ma a sorpresa potrebbe restare fuori Maksimovic e non Rrahmani, verso la conferma nella coppia con Koulibaly.