Gazzetta - ADL pensa al triplo colpo in casa Real: servono 50 mln

Il Napoli guarda al supermarket Real. Così titola la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che parla di una maxi-operazione da allestire con le merengues a cui il Napoli starebbe pensando in questi giorni: "Giuntoli si starebbe muovendo per capire le pretese di Florentino Perez, per l’eventuale acquisto dei tre giovani giocatori. Carlo Ancelotti vorrebbe un mediano di esperienza, già tarato per la Champions League, mentre De Laurentiis è sempre più orientato a portare avanti il progetto sui giovani. Marcos Llorente, 24 anni, è un centrocampista molto fisico, che gioca dinanzi alla difesa, ma è anche capace nella fase d’interdizione. Il suo cartellino ha un costo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. E sempre a centrocampo gioca Dani Ceballos, 22 anni, che è stato più utilizzato rispetto al compagno: ha chiuso la stagione con 34 presenze (3 gol) di cui 23 in Liga ed è nazionale spagnolo. La sua valutazione è 20 milioni di euro. Il trio spagnolo si completa con Theo Hernandez, 21 anni, che gioca nel Real Madrid, ma è francese. Lui è un esterno sinistro tra i migliori giovani nel suo ruolo. Costa 15 milioni e quest’anno ha giocato in prestito alla Real Sociedad mettendo insieme 28 presenze in stagione e un gol".