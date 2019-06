Gazzetta - Ancelotti chiede un attaccante, ADL aspetta il tesoretto cessioni: 2 ipotesi, costi oltre i 50 mln

Ieri la festa anticipata per il compleanno di Carlo Ancelotti, oggi appuntamento in barca insieme con il presidente Aurelio De Laurentiis. È il programma di giornata del presidente e del tecnico del Napoli riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

LA RICHIESTA DI ANCELOTTI - Il quotidiano prova ad anticipare la discussione tra i due spiegando come “il tecnico insisterà per uno sforzo economico che porti al Napoli un altro attaccante di peso, per completare” il parco attaccanti.

LA RISPOSTA DI ADL E LE TRATTATIVE PER LOZANO E RODRIGO - La risposta di De Laurentiis? “Il presidente chiederà a Carlo di pazientare perché qui si parla di una operazione da oltre 50 milioni di euro”, scrive la rosea spiegando che la cifra si riferisce alle valutazioni che si fanno sia per il messicano Lozano del Psv, sia per il brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia, Rodrigo. Valutazioni “sulle quali il presidente, attento ai bilanci vuole ponderare a fondo”, si legge sulla rosea.

LE CESSIONI - Insomma per arrivare al “grandissimo attaccante” annunciato ieri da Aurelio De Laurentis “prima bisognerà pensare a vendere”, si legge sulla rosea. “Se dalle cessioni arriverà un tesoretto adeguato, il presidente rassicura il tecnico che il crack arriverà, sempre che tale sarà”, conclude il quotidiano.