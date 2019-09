Gazzetta, Ancelotti valuta la clamorosa esclusione: "Mertens fuori col Liverpool, in attacco Lozano-Llorente"

La squadra anti-Liverpool è già nella testa di Carlo Ancelotti. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dovrebbe avere le idee chiare sulla formazione, Carlo Ancelotti. In difesa ci sarà il rientro di Manolas al posto di Maksimovic, mentre a centrocampo il giovane Elmas dovrebbe lasciare il posto a Allan. È’ certo il rientro di Lorenzo Insigne che sarà l’esterno sinistro nel centrocampo a 4, con Callejon a destra e Allan e Fabian Ruiz interni. La novità dovrebbe esserci in attacco dove Mertens potrebbe sedersi in panchina per fare spazio alla coppia Lozano-Llorente. Ipotesi, ovviamente, che l’allenatore valuterà dopo la rifinitura. Milik dovrebbe restare ancora fuori dall’elenco dei convocati".