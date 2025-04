Gazzetta - Anguissa ha fatto sapere di voler provare esperienza all'estero

Frank Zambo Anguissa potrebbe salutare il Napoli a fine stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che rivela anche delle volontà del centrocampista ex Fulham, pronto a partire. Per l'eventuale sostituto il Napoli monitora Ferguson del Bologna, obiettivo concreto per la prossima estate.

"Per il camerunese il Napoli ha esercitato l’opzione del rinnovo biennale, anche se l’idea era di puntare a un nuovo accordo, più lungo e più oneroso. Frank però ha preso tempo, vuole valutare le offerte che gli arriveranno e ha fatto sapere di voler provare una nuova esperienza all’estero. Insomma, nulla di deciso, ma una sua cessione è un’ipotesi da tenere sul tavolo".