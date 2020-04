Gazzetta - Club di A irritati, vogliono parlare con Conte! Hanno paura di un altro rinvio

Il calcio è nel caos, tante incertezze sulla ripresa. Dalla Lega non arriva ancora il comunicato, resta l’irritazione. Per i club riavviare la macchina organizzativa solo per gli allenamenti non avrebbe senso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i club vorrebbero un interlocutore diverso per la rilevanza economica e sociale del calcio in Italia: il presidente del Consiglio. Conte si è occupato di sport aprendo agli allenamenti individuali il 4 maggio e di gruppo il 18 (ma il decreto ministeriale si ferma al giorno prima: e i club temono un altro rinvio). E nel caso, si chiede ancora la Lega, si riprenderà con quali modalità? Allenamenti solo individuali? O a piccoli gruppi? Tanti dubbi.