Gazzetta - Conte valuta altri moduli: spunta nuovo schieramento per il futuro

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Conte potrebbe valutare nuove soluzioni tattiche per inserire i nuovi, Gilmour e McTominay. Col Parma, ricorda il quotidiano, la squadra nel finale era passata al 4-2-4 che ha ricordato il primo Conte di Bari e Siena.

"L'ipotesi 4-3-3 potrebbe tornare di moda da queste parti, anche se in maniera differenze. Conte sta utilizzando nei tre centrali sempre un terzino e quel lavoro può farlo anche Olivera. Giocandi a quattro dietro con entrambi, a turno uno potrebbe spingere mentre l'altro rimanere bloccato".