Gazzetta - Il Barça offre Rakitic per Fabian: arriva la risposta del Napoli

Il Barcellona, come il Real Madrid, vuole a tutti i costi Fabian Ruiz. Per convincere il Napoli ha messo sul piatto anche il cartellino di Ivan Rakitic, 32 anni, forte centrocampista croato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che è già arrivata la risposta del club azzurro, che preferirebbe soprattutto monetizzare, eventualmente, ma si tratta di ipotesi remota questa. La vera volontà della società è quella di blindare l'andaluso, per questo si lavora al rinnovo di contratto e si parla di clausola. Il Napoli vorrebbe inserirne una molto alta dal valore di 180 milioni di euro. Si tratta.