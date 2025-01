Gazzetta - Ndoye, il Bologna apre ma chiede più di 30mln senza contropartite

Dopo l'addio ormai prossimo di Kvara, date le difficoltà per alcuni profili, come Garnacho, Manna s’è fermato in Italia, ha bussato alla porta del Bologna per Dan Ndoye (24) e ha scoperto che non era più chiusa, come qualche ora prima: la trattativa può considerarsi avviata, scrive La Gazzetta dello Sport, ma per il giocatore svizzero 30 milioni non bastano.

"Manna ha cominciato ad inseguire Giovanni Sartori, a telefonargli, a incuriosirlo con le sue proposte: il Bologna per il momento resiste, 30 milioni di euro non vengono ritenute cifra sufficiente per alimentare insicurezze, e nelle chiacchierate che verranno, perché altre ce ne saranno, verrà esclusa qualsiasi contropartita tecnica, inclusa Ngonge".