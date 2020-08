Gazzetta - Nuova offerta per Under: Maksimovic e conguaglio alla Roma

Nikola Maskimovic più dieci milioni alla Roma per avere Cengiz Under. Questa, secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, la nuova offerta del Napoli per regalare a Gattuso l'esterno turco. Così scrive la rosea.

"A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club"