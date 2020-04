Gazzetta 'ufficializza' la conferma di Gattuso: "Rino e ADL non eserciteranno la clausola per uscire dal contratto"

MULTIMEDIA VIDEO - FASE 2, QUESTIONE DI ORE PER IL DECRETO: ECCO LE RIAPERTURE, SÌ AI TERMOSCANNER PER I TRASPORTI E' attesa a breve la cabina di regia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli enti locali per le decisioni sulla Fase 2. E' attesa a breve la cabina di regia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli enti locali per le decisioni sulla Fase 2.