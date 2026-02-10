Radio TN

RTN - Conte cambia il Napoli: quattro cambi per stasera, novità a sinistra TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net

Dovrebbero essere quattro i cambi di stasera rispetto al Genoa. Secondo Radio Tuttonapoli la squadra azzurra contro il Como, per i quarti di finale di Coppa Italia, presenterà Milinkovic tra i pali, Beukema dietro, Mazzocchi a destra e Giovane a destra. Queste le novità per il Como. Ecco la probabile formazione: 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund. All.: Conte

