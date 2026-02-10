Manna a Mediaset: "Grande gruppo e allenatore vero! Giovane e Alisson? Margini di crescita, li aspettiamo"

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Non abbiamo alibi, è importante. Teniamo a questa competizione. Ci giochiamo la semifinale con l'Inter. Siamo abituati a giocare rimaneggiati".

Giovane e Alisson Santon gli uomini del mercato: "E' stato complicato, abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che hanno margini di crescita. Con ansia gli vogliamo vedere, li aspettiamo".

Sull'obiettivo della Coppa Italia: "A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa, con scelte diverse ma non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, oggi ci giochiamo un altro obiettivo. Siamo usciti in Champions, in campionato siamo in linea con le aspettative, avremmo voluto competere con tutta la rosa ma non è un alibi. Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero. A fine stagione vediamo".