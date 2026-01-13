Gomes-Napoli, c'è l'accordo! Gazzetta annuncia: "Intesa totale per giugno"

Visto che ora non si può, perché il mercato è a saldo il zero, il Napoli si porta avanti per giugno: al Wolverhampton c'è Joao Victor Gomes da Silva, semplicemente Joao Gomes, (25 a febbraio) che piace tanto a Manna, centrocampista brasiliano di corsa e di qualità, e il diesse ha trovato l'accordo con i manager del mediano sudamericano. Va ora avviata la trattativa con il club inglese, non sarà semplice ma non manca l'ottimismo. Gomes è arrivato in Premier tre anni dal Flamengo e con il Wolves ha messo assieme 89 presenze e sette gol. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.