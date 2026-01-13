Gomes-Napoli, c'è l'accordo! Gazzetta annuncia: "Intesa totale per giugno"
Visto che ora non si può, perché il mercato è a saldo il zero, il Napoli si porta avanti per giugno: al Wolverhampton c'è Joao Victor Gomes da Silva, semplicemente Joao Gomes, (25 a febbraio) che piace tanto a Manna, centrocampista brasiliano di corsa e di qualità, e il diesse ha trovato l'accordo con i manager del mediano sudamericano. Va ora avviata la trattativa con il club inglese, non sarà semplice ma non manca l'ottimismo. Gomes è arrivato in Premier tre anni dal Flamengo e con il Wolves ha messo assieme 89 presenze e sette gol. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Da 0 a 10: la frase shock di Rocchi, la parola che farà squalificare Conte, le allucinazioni di Stramaccioni e l’eroe inatteso di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com