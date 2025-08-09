Grealish è il sogno del Napoli, Gazzetta: "Colmerebbe vuoto lasciato da Kvara"

Con Giacomo Raspadori destinato al trasferimento all’Atletico Madrid, il Napoli sta valutando l’acquisto di un esterno offensivo per rinforzare il reparto avanzato di Antonio Conte: secondo quanto si legge sull'edizone odierna della Gazzetta dello Sport il nome in cima alla lista è Jack Grealish, in rotta con il Manchester City.

Per il quotidiano, lo scenario ideale prevederebbe l'addio di Grealish dal City e il suo arrivo al Napoli al posto di Raspadori, colmando il vuoto mai realmente riempito dopo Kvaratskhelia. Grealish sarebbe il sogno dei tifosi, ma il suo ingaggio di circa 15 milioni l’anno è considerato proibitivo non solo per il Napoli, ma anche per altri club.