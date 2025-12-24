ADL gioca d'anticipo e vuol blindare Conte: il piano del patron

ADL gioca d'anticipo e vuol blindare Conte: il piano del patronTuttoNapoli.net
Oggi alle 07:47
di Arturo Minervini

Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando alla grande mossa del 2026: il rinnovo di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’obiettivo del patron è chiaro: blindare l’allenatore ed evitare che, al termine del triennio fissato per giugno 2027, possano farsi spazio tentazioni esterne, comprese quelle provenienti dal mondo arabo.

Il Napoli, infatti, intende avviare con largo anticipo il dialogo per gettare le basi della permanenza di Conte in panchina. Dopo il viaggio a Riad, De Laurentiis sarebbe pronto a giocare d’anticipo, mettendo sul tavolo un nuovo accordo per il tecnico fresco vincitrore della Supercoppa con scadenza fissata a giugno 2029.