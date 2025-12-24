ADL gioca d'anticipo e vuol blindare Conte: il piano del patron
TuttoNapoli.net
Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando alla grande mossa del 2026: il rinnovo di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’obiettivo del patron è chiaro: blindare l’allenatore ed evitare che, al termine del triennio fissato per giugno 2027, possano farsi spazio tentazioni esterne, comprese quelle provenienti dal mondo arabo.
Il Napoli, infatti, intende avviare con largo anticipo il dialogo per gettare le basi della permanenza di Conte in panchina. Dopo il viaggio a Riad, De Laurentiis sarebbe pronto a giocare d’anticipo, mettendo sul tavolo un nuovo accordo per il tecnico fresco vincitrore della Supercoppa con scadenza fissata a giugno 2029.
Pubblicità
In primo piano
Mercato a saldo zero, Gazzetta: "Club rispetterà limitazioni a gennaio per non rischiare blocco a giugno"
Da 0 a 10: la scioccante domanda a Conte, il difetto da 85 milioni, la sentenza su ADL e le orribili riprese in TV
Copertina LiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la scioccante domanda a Conte, il difetto da 85 milioni, la sentenza su ADL e le orribili riprese in TV
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com