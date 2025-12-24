Radio TN ADL blinda Conte? Caporale: "Lo davano alla Juve, ma lui guarda a progetti e strategie"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "ADL vuole blindare Conte? Conoscendo i due, il dubbio dietro l'angolo c'è sempre. Per il modo di vedere però di Conte ed anche di ADL dico che contano i progetti, i fatti reali, le strategie di mercato, organizzative, non ultimo anche le infrastrutture, senza certi supporti si fa fatica a competere ad alti livelli. Vediamo se c'è un consolidamento di quest'intesa che già c'è, ribadita in estate quando tutti lo davano in partenza per tornare alla Juventus. Lui pesò la solidità dei progetti, della programmazione, e non ha avuto dubbi nel restare alla guida del Napoli.

Mercato a saldo zero? Le intenzioni di andare su un prestito, poi magari con diritto di riscatto o obblighi futuri, era già nel pensiero programmatico. L'esigenza imminente da colmare è a centrocampo per le tante assenze, alcune dureranno per tutto gennaio, un mese cruciale per le tante partite. L'importante però è avere una soluzione pronta la prima settimana. Anguissa e Gilmour rientreranno... se supporto deve esserci, che venga subito per una mano fattiva, uno da inserire subito nelle rotazioni, per evitare cosa è successo con Benfica e Udinese, una striscia prima e dopo, ma il carico di partite ravvicinate ad un certo punto s'è sentito. La fatica può pesare se non c'è recupero prima o dopo. Dopodichè, il mercato si può fare anche in chiave futura, prospettica, operazioni che nel breve hanno un valore relativo e quindi anche con i tempi più lunghi a fine finestra".