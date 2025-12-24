Radio Tutto Napoli non si ferma mai, proseguono le dirette: alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Anche alla vigilia di Natale non vi lasciamo soli! Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati “Il “bar di TuttoNapoli", e “Pausa Caffè", la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio
Alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Francesco Carbone, Christian Marangio, Antonio Gaito ed i loro opinionisti per le ultime in casa Napoli e gli auguri di Buon Natale prima di due giorni di stop. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
