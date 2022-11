Hamsik: "Spero di festeggiare con i napoletani. Osimhen mi piace un sacco! Lobotka? Gli serviva una cosa..."

"Scudetto? Il campionato è ancora lungo ma il vantaggio accumulato dal Napoli è già importante dopo 15 giornate".

Su Lobotka "Lobo ha avuto bisogno di giocare, nel momento in cui ha iniziato a farlo, con la squadra capace di mantenere il possesso palla è diventato devastante. Non voglio parlare dei singoli ma della squadra, che è forte, stabile e con tutti i giocatori pronti a sacrificarsi per la causa".

Sulla sosta per i Mondiali "Non so dire se può essere positiva o negativa. Di sicuro il Napoli stava "viaggiando" a ritmi altissimi, ottenendo tante vittorie una dopo l'altra, ma è anche vero che ora possono allenarsi e mettere altro lavoro nelle gambe in modo tale da essere pronti per la ripresa. Con i nuovi acquisti il Napoli ora puo' aprire un nuovo ciclo duraturo. Sono arrivati tanti giocatori con l'età giusta per fare bene a lungo.

Napoli mi manca, certo. Ma ci tornerò spesso quanto smetterò con il calcio. In estate sicuramente voglio ritrovare i miei amici napoletani e spero che possa essere un'estate indimenticabile per tutta Napoli".