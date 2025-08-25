Ultim'ora Hojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riportato le notizie dell'ultim'ora sull'operazione Rasmus Hojlund: "Pochi minuti fa Napoli e Manchester united si sono strette metaforicamente la mano. Accordo totale e definitivo. Obbligo di riscatto condizionato come voleva il Napoli ma le condizioni non impossibili legate a presenze goal e quarto posto lo rendono quasi obbligatorio. La formula però consente al Napoli di mettere a bilancio solo i 5 milioni del prestito oneroso. Il Napoli rispetto a ieri sera migliora anche la cifra del riscatto: 40 e non 45 milioni. Presto detto. I campani hanno ottenuto uno sconto per due motivi.

Hanno dovuto accontentare la punta sullo stipendio - più elevato rispetto a quanto prende a Manchester - e lo United pur di vendere il danese ha fatto il mini sconto ai campani. Hojlund porta a casa cinque anni di contratto con opzione per la sesta stagione ed un ottimo ingaggio: cinque milioni di euro. Ma va poi valutata la portata dei bonus - se facili o difficili - che consentirebbero alla punta di migliorare ulteriormente la busta paga. Da stanotte a domani la palla passa ai legali dei due club. Vanno sistemati anche i famigerati diritti di immagine. Corsa contro il tempo per effettuare le visite mediche prima di giovedì. Lo abbiamo detto e ridetto: il Napoli ha voluto solo Hojlund dopo il no per Zirkzee, mai valutati seriamente altri profili. Si attende nei prossimi giorni solo il tweet di Aurelio De Laurentiis. Ma il più è fatto!".

Se l'affare dovesse andare in porto con uno stipendio annuo da 5 milioni di euro netti, Rasmus Hojlund diventerebbe il terzo giocatore più pagato della rosa del Napoli:

1 - Kevin De Bruyne, 6 milioni di euro

2 - Romelu Lukaku, 6 milioni di euro

3 - Matteo Politano, 3.2 milioni di euro

4 - Giovanni Di Lorenzo, 3 milioni di euro

5 - Scott McTominay, 3 milioni di euro

6 - David Neres, 3 milioni di euro

7 - Stanislav Lobotka, 2.8 milioni di euro

8 - Frank Zambo Anguissa, 2.7 milioni di euro

9 - Noa Lang, 2.5 milioni di euro

10 - Alex Meret, 2.5 milioni di euro

11 - Alessandro Buongiorno, 2.5 milioni di euro

12 - Sam Beukema, 2.5 milioni di euro

13 - Amir Rrahmani, 2.5 milioni di euro

14 - Miguel Gutierrez, 2.3 milioni di euro

15 - Lorenzo Lucca, 2 milioni di euro

16 - Mathias Olivera, 2 milioni di euro

17 - Leonardo Spinazzola, 1.8 milioni di euro

18 - Billy Gilmour, 1.8 milioni di euro

19 - Vanja Milinkovic-Savic, 1.7 milioni di euro

20 - Luca Marianucci, 1 milione di euro

21 - Pasquale Mazzocchi, 1 milione di euro

22 - Juan Jesus, 1 milione di euro

23 - Alessandro Zanoli, 400 mila euro

24 - Luis Hasa, 300 mila euro

25 - Giuseppe Ambrosino, 200 mila euro

26 - Antonio Vergara, 180 mila euro

27 - Walid Cheddira, 150 mila euro

(fonte: Capology.com)