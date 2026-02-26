Rinnovo Anguissa, il retroscena: trattativa col Napoli, poi novità dopo l'infortunio

Frank Zambo Anguissa è rimasto ai box per diversi mesi da novembre in poi. Si è fermato sul più bello. Quando dominava in campo ma anche quando stava per definire il suo futuro prossimo. Si parlava infatti di prolungamento, come specifica il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il centrocampista del Napoli stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato: il suo agente stava dialogando con il Napoli e le nebbie iniziavano a diradarsi. E ora, beh, bisognerà giocare anche questa partita. La prima e più importante, però, resta quella del ritorno in campo in una giornata ufficiale: l’allenamento con il Giugliano è stato dietro le quinte, ora Frank vuole il campionato. Il palco. Verona beat.

ANGUISSA, L'INFORTUNIO E I TEMPI DI RECUPERO

Ricordiamo che Anguissa, ieri in campo per 45' contro il Giugliano durante l'allenamento congiunto, è rimasto fermo per diversi mesi. Tutto era nato da una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, infortunandosi con la nazionale camerunense a metà novembre 2025. Stop lungo ma rientro che si avvicinava a inizio 2026 prima di un nuovo stop, stavolta per problemi alla schiena. Ma il peggio ora sembra per lui essere alle spalle e dunque Anguissa si prepara al rientro in campo dopo essere già rientrato in gruppo nei giorni scorsi. Una pedina fondamentale a disposizione di Conte.