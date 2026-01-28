Ultim'ora Holm-Napoli, si avanza! Romano: "Stessi agenti di Lang e ha già detto sì"

Ultime sul mercato del Napoli con il giornalista Fabrizio Romano che sul suo canale Youtube ha dichiarato: "Il Napoli ha avuto contatti per Holm già nei giorni scorsi, avendo in comune gli stessi agenti con Noah Lang, una delle agenzie più importanti d’Europa. Il Napoli ha ottimi rapporti e, durante l’operazione Lang-Galatasaray, che sappiamo essere stata piuttosto lunga da sbloccare, si è parlato anche della possibilità di andare su Holm.

Chiaramente si passa dal Bologna e bisognerà capire se il Bologna lo libererà, ma è uno dei nomi in considerazione per il Napoli. Il giocatore gradirebbe il trasferimento e in quell’occasione si è parlato di questa possibilità. Vedremo se l’idea diventerà concreta. Il Napoli sta facendo diverse valutazioni e vi aggiorneremo in merito".