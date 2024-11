Calcio e Finanza - Bilancio SSCNapoli 2024, tutte le cifre: fatturato a 328mln e utile da 63!

Un altro bilancio chiuso in utile, con un utile quasi da record per di più. Il Napoli ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2024 con un +63 milioni di euro. Non quanto fatto nella stagione precedente, visto che a giugno 2023 l'utile era di 79,7 milioni, ma comunque con un attivo molto importante, il terzo migliore della storia del club azzurro. A riportarlo è Calcio e Finanza dopo aver consultato i documenti ufficiali. Il fatturato è stato pari a 328,2 milioni di euro (contro i 359,2 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono rimasti sostanzialmente in linea passando da 242,5 a 244,4 milioni di euro.

Il Napoli nella stagione 2023/24 ha registrato 328,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 359,2 milioni del 2022/23. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, che grazie alla partecipazione alla Champions League hanno toccato quota 142,2 milioni di euro. Le plusvalenze hanno toccato quota 70,7 milioni di euro, mentre i ricavi da matchday sono stati pari a 27,4 milioni e i ricavi commerciali pari a 70,2 milioni. In particolare, le plusvalenze hanno riguardato in particolare le cessioni di:

Kim Min-Jae ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni (plusvalenza di 36,8 milioni);

Elif Elmas ceduto al Lipsia per 24 milioni (plusvalenza di 23,1 milioni);

Hirving Lozano ceduto al PSV per 12,3 milioni (plusvalenza di 10,8 milioni).

Ricavi da gara: 27,4 milioni di euro (37,9 milioni di euro nel 2022/23);

Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 70,2 milioni di euro (58,6 milioni di euro nel 2022/23);

Ricavi da diritti tv: 142,2 milioni di euro di cui in particolare 66,5 milioni dalla Serie A e 70,2 milioni dalla UEFA (160,9 milioni di euro nel 2022/23 di cui 78,7 milioni dalla Serie A e 76,7 milioni dalla UEFA);

Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 72,9 milioni di euro di cui 70,7 milioni dalle plusvalenze (84,2 milioni di euro di cui 79,6 milioni dalle plusvalenze, nel 2022/23);

Altri ricavi: 15,5 milioni di euro (17,6 milioni di euro nel 2022/23);

TOTALE: 328,2 milioni di euro (359,2 milioni nel 2022/23\).

I costi a bilancio per il Napoli sono rimasti sostanzialmente stabili, con un leggero aumento dai 242,5 milioni del 2022/23 a 244,4 milioni di euro nel 2023/24. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, con costi del personale pari a 116,4 milioni di euro rispetto ai 111,2 milioni del 2022/23 di cui 94,2 milioni come compensi dei giocatori (89,7 nel 2022/23).